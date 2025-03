Ucraina, Sybiha: non riconosceremo l'occupazione russa di territori Kyiv, 14 mar. (askanews) -"L'Ucraina non riconoscerà mai l'occupazione dei territori temporaneamente sequestrati" dalla Russia, ha dichiarato Andryi Sybiha, ministro degli Esteri dell'Ucraina, durante una conferenza stampa congiunta a Kyiv con il suo omologo portoghese, Paulo Rangel. "Sono convinto che sia il momento della diplomazia, ma deve basarsi su una situazione forte sul campo di battaglia, sul nostro esercito. È il momento di usare l'intero kit diplomatico nella misura più ampia possibile" ha aggiunto, ribadendo che non sarà accettato alcun "compromesso a spese dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina"