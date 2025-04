Ucraina, Salvini: si parla di pace ma la Ue va contromano Torino, 1 apr. (askanews) - "È l'Europa che deve avere buoni rapporti col resto del mondo. Mentre Usa, Russia e Ucraina si siedono al tavolo per mettere fine alla guerra, mentre Trump, Zelensky e Putin stanno lavorando per la pace, che l'Europa parli di ombrello nucleare, esercito e armi secondo me va contromano... l'Europa è nata per parlare di pace". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Torino. "Le guerre commerciali o militari non portano nulla di buono, le questioni vanno risolte al tavolo. Come europei? Io sono italiano, mi pagano lo stipendio gli italiani, ho il dovere di difendere le imprese e gli operai italiani". Dunque tavoli 'uno a uno'? "Sì, dal mio punto di vista sì" ha concluso Matteo Salvini.