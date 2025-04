Ucraina, Rutte (Nato): "Negoziati di pace a guida Usa non facili" Roma, 15 apr. (askanews) - Nel corso di una visita a sorpresa a Odessa, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che l'iniziativa di Donald Trump per un cessate il fuoco e una pace duratura in Ucraina "non è facile", e ha condannato il "terribile schema" di attacchi della Russia contro i civili ucraini definendolo "vergognoso". "Queste discussioni non sono facili, soprattutto alla luce di questa orribile violenza. Ma tutti noi sosteniamo l'iniziativa del presidente Trump per la pace. Altri alleati, anche attraverso gli sforzi guidati da Francia e Regno Unito, sono pronti, disposti e in grado di assumersi maggiori responsabilità nel contribuire a garantire la pace quando arriverà il momento".