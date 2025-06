Ucraina, raffica di attacchi russi: almeno 5 morti Kharkiv, 7 giu. (askanews) - Nelle immagini fornite dai servizi d'emergenza ucraini si vedono soccorritori che sgomberano gli edifici distrutti e portano via i feriti dopo una serie di attacchi russi sulla città ucraina di Kharkiv. Il sindaco Igor Terekhov lo ha definito "l'attacco più potente" alla sua città dall'inizio della guerra, dichiarando che almeno tre persone sono state uccise e almeno 17 sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato una raffica di missili, droni e bombardamenti su tutta l'Ucraina uccidendo almeno cinque persone in risposta a un attacco di Kiev alle basi aeree russe i giorni prima. C'è stata un'escalation nell'offensiva da parte della Russia negli ultimi giorni, mentre i negoziati diretti non sono riusciti a mediare la fine della guerra o anche solo una tregua temporanea. Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha chiesto agli alleati occidentali di Kiev di punire la Russia per il suo rifiuto di fermare l'invasione.