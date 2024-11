Ucraina, Putin: testato nuovo missile a medio raggio Oreshnik Milano, 21 nov. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ha testato un nuovo missile a medio raggio contro un sito della Difesa ucraina. Nel discorso alla nazione riportato dalle agenzie di stampa russe, Putin ha identificato questo missile con il nome Oreshnik. "In risposta all'uso di armi statunitensi e britanniche, il 21 novembre di quest'anno le forze armate russe hanno lanciato un attacco congiunto a una delle strutture del complesso militare-industriale dell'Ucraina. In condizioni di combattimento, è stato testato, tra le altre cose, uno dei più recenti sistemi missilistici russi a medio raggio. In questo caso, con un missile balistico in equipaggiamento ipersonico privo di nucleare, i nostri scienziati missilistici lo hanno chiamato Oreshnik", ha detto Putin.