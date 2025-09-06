Sabato 6 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
VideoUcraina, Putin: "spiragli per fine guerra, altrimenti combatteremo"
6 set 2025
Ucraina, Putin: "spiragli per fine guerra, altrimenti combatteremo"

Da Usa, "non solo appelli, ma sincero desiderio di trovare una soluzione".