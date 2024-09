Ucraina, primo giorno di scuola a 6 anni nelle aule sotterranee Kharkiv (Ucraina), 2 set. (askanews) - A Kharkiv, i bambini ucraini di sei anni hanno iniziato il loro primo giorno di scuola in un'aula sotterranea, mentre il Paese continua a lottare contro gli attacchi russi. Ventidue missili sono abbattuti nelle prime ore prima che i bambini iniziassero il terzo anno di scuola sotto l'invasione russa. "Le speranze sono molto alte. Penso che i bambini siano induriti in tempo di guerra. Studieranno come meglio potranno, coscienziosamente e diligentemente. E tutto andrà bene", ha sottolineato l'insegnante Inna Zhelovach.