Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: almeno 4 morti e 20 feriti Kiev, 6 giu. (askanews) - Almeno quattro persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi russi con droni compiuti nella notte sulla capitale dell'Ucraina, Kiev. "Kiev è stata oggetto di un altro attacco con droni e missili balistici. I soccorritori stanno intervenendo in diverse località della città", ha scritto il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina su Telegram. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che quattro persone sono state ritrovate morte nella capitale e 20 sono rimaste ferite, 16 delle quali sono ora ricoverate in ospedale. Diversi incendi sono scoppiati in numerosi quartieri a seguito dei bombardamenti che hanno colpito anche un edificio residenziale, un'infrastruttura civile e un hangar. I bombardamenti hanno anche danneggiato i binari ferroviari nella regione di Kiev. Diversi attacchi hanno avuto luogo anche contro la città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale, e la regione di Ternopil, ferendo cinque persone. Il leader russo Vladimir Putin aveva promesso vendetta dopo il recente attacco con droni da parte di Kiev sul suolo russo, che aveva distrutto bombardieri con capacità nucleare per un valore di miliardi di dollari. Nel frattempo, gli attacchi ucraini contro la Russia nella notte hanno ferito tre persone nella regione occidentale di Tula, e il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha dichiarato che le difese aeree russe hanno abbattuto un drone diretto verso la capitale.