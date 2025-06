Ucraina, nuovo attacco russo. Kiev: colpito reparto maternità Odessa Kiev, 10 giu. (askanews) - La Russia ha lanciato un altro vasto attacco con droni contro l'Ucraina, uccidendo due persone e causando gravi danni in diverse aree di Kiev, oltre a colpire un reparto maternità nel porto meridionale di Odessa, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. I raid notturni sono parte di operazioni intensificate che Mosca ha definito misure di ritorsione per i recenti attacchi ucraini in territorio russo e in particolare contro basi aeree della Federazione. Secondo le autorità ucraine, gli attacchi durati ore hanno colpito sette dei dieci distretti della capitale. Gli allarmi aerei a Kiev e nella maggior parte delle regioni ucraine sono durati cinque ore, fino circa alle 5 del mattino locali. "Non si possono spezzare gli ucraini con il terrore", ha scritto su Telegram Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, dopo gli attacchi.