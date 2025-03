Ucraina, nuovi bombardamenti russi con droni a Kharkiv Milano, 31 mar. (askanews) - I vigili del fuoco combattono un incendio in una zona industriale di Kharkiv, nell'Ucraina nordorientale, dopo un precedente attacco russo con droni. Secondo le autorità locali, tre persone sono rimaste ferite e sono stati registrati sei attacchi. Il sindaco di Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, ha riferito che i bombardamenti russi sono durati quasi tutta la notte e hanno preso di mira il quartiere principale della città. "Sesta esplosione a Kharkiv", ha riferito Ihor Terekhov via Telegram. Non si sa ancora esattamente quale fosse l'obiettivo dell'esercito russo domenica sera. Poche ore prima, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che la Russia aveva lanciato più di 1.000 droni contro l'Ucraina la scorsa settimana, esortando gli Stati Uniti e gli altri alleati di Kiev a reagire alle azioni di Mosca. Da parte sua, la Russia ha accusato l'Ucraina di aver attaccato con i droni i siti energetici russi la scorsa settimana.