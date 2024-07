Ucraina, Meloni vede Zelensky: focus su conflitto e ricostruzione Washington, 12 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al termine del vertice Nato a Washington. "Al centro del colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - l'andamento del conflitto in corso, a partire dalle gravi conseguenze del bombardamento russo dell'ospedale pediatrico di Kiev. I due leader hanno quindi passato in rassegna i risultati del Consiglio NATO-Ucraina e del vertice per la pace che si è svolto in Svizzera e i relativi seguiti. Sono state infine condivise le prime valutazioni con riguardo alla futura conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che verrà ospitata dall'Italia nel giugno del prossimo anno".