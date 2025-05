Ucraina, Macron: sono sicuro che Trump reagirà a cinismo di Putin Tirana, 17 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di essere "sicuro" che il presidente statunitense Donald Trump "reagirà" di fronte al "cinismo" mostrato dal leader russo Vladimir Putin, dopo l'ennesimo attacco con droni in Ucraina. "Di fronte al cinismo del presidente Putin, credo - anzi, sono sicuro - che il presidente Trump, attento alla credibilità degli Stati Uniti d'America, reagirà", ha affermato Macron in conferenza stampa a Tirana, al fianco del primo ministro albanese Edi Rama. Le parole del capo dell'Eliseo arrivano dopo un attacco che ha colpito un minibus passeggeri nella regione ucraina di Sumy, provocando nove morti e quattro feriti, tra cui alcuni civili evacuati da una zona vicina alla linea del fronte. L'attacco ha avuto luogo poche ore dopo l'incontro tra delegazioni russe e ucraine a Istanbul, il primo dopo il fallimento dei negoziati nella primavera del 2022. Al momento non c'è reazione ufficiale russa alle notizie della strage a Sumy.