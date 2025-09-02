Ucraina, l'incendio a Sumy dopo l'attacco russo

Martedì 2 Settembre 2025

Milano, 2 set. (askanews) - I vigili del fuoco di Sumy, in Ucraina, hanno lavorato tutta la notte per domare un incendio provocato da un attacco russo che ha danneggiato condomini e ferito un bambino. La Russia ha lanciato la scorsa notte 150 droni contro l'Ucraina. Lo ha riferito l'Aeronautica militare ucraina, precisando in una nota che la Difesa ucraina ha abbattuto 120 droni, "registrando 30 attacchi su nove obiettivi, oltre alla caduta di detriti in cinque località".