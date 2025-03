Ucraina, Le Pen: la Francia abbandona il suo ruolo di potenza Parigi, 3 mar. (askanews) - La leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen in Parlamento durante un dibattito sull'Ucraina afferma che bisogna "preoccuparsi per l'abbandono progressivo da parte della Francia del suo ruolo particolare di potenza di equilibrio": "non c'è dubbio che dobbiamo sostenere l'Ucraina perché resti sovrana e libera ma dobbiamo farlo con realismo e tenendo presenti i nostri interessi nazionali, non con colpi di testa senza efficacia".