Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeCarlo SassiQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
VideoUcraina, le conseguenze degli attacchi russi nella regione di Kiev: danni e distruzione
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ucraina, le conseguenze degli attacchi russi nella regione di Kiev: danni e distruzione

Ucraina, le conseguenze degli attacchi russi nella regione di Kiev: danni e distruzione

Il personale dei servizi di emergenza al lavoro sul posto colpito dai bombardamenti