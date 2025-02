Ucraina, Lavrov: "Gli Usa hanno compreso meglio la nostra posizione" Riad, 18 feb. (askanews) - Secondo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, gli Stati Uniti hanno "compreso meglio" la posizione di Mosca dopo i colloqui ad alto livello tra Usa e Russia a Riad, in Arabia Saudita. "La conversazione, credo, è stata molto utile. Non ci siamo limitati ad ascoltare, ma ci siamo ascoltati, e ho motivo di credere che la parte americana abbia compreso meglio la nostra posizione", ha spiegato Lavrov in conferenza stampa dopo aver partecipato ai colloqui. Lavrov ha anche fatto allusione alla possibile fine delle sanzioni americane contro la Russia: "C'è stato un grande interesse, che condividiamo, nel riprendere le consultazioni sulle questioni geopolitiche, compresi i vari conflitti in varie parti del mondo, in cui sia gli Stati Uniti che la Russia hanno interessi. E c'è stato un grande interesse nel rimuovere le barriere artificiali allo sviluppo di una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa.