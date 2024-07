Ucraina, Kuleba viaggia in Cina per vedere il premier Wang Yi Canton (Cina), 24 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba è in viaggio in Cina come parte degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. Kuleba ha incontrato a Canton il premier cinese Wang Yi. "La Cina ritiene che la risoluzione di tutti i conflitti debba tornare al tavolo dei negoziati e che la soluzione di tutte le controversie debba essere raggiunta con mezzi politici", ha dichiarato Wang, citato dalla portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning. La portavoce si è spinta fino a citare anche Kuleba, sostenendo che il ministro di Kiev avrebbe detto che "la parte ucraina è disposta e pronta a condurre il dialogo e i negoziati con la parte russa. Naturalmente, i negoziati devono essere razionali e pratici, volti a raggiungere una pace giusta e duratura"