Ucraina, Kallas a Tirana: "È chiaro che Putin non vuole la pace" Tirana, 16 mag. (askanews) - Al vertice della Comunità politica europea a Tirana, il capo della diplomazia di Bruxelles, Kaja Kallas, ha espresso un giudizio severo sugli ultimi sviluppi nelle discussioni sull'Ucraina, chiedendo di "esercitare pressioni" su Mosca. "Vediamo chiaramente che la Russia non vuole la pace, mentre tutti gli altri sì", ha affermato al suo arrivo al vertice. Secodno Kallas, "anche l'isolamento politico" è "importante per fare pressione sulla Russia" e ha invitato gli altri paesi Ue a essere uniti nel decidere in questo senso.