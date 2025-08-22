Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoUcraina, fabbrica di proprietà Usa in fiamme dopo l'attacco russo
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Ucraina, fabbrica di proprietà Usa in fiamme dopo l'attacco russo

Ucraina, fabbrica di proprietà Usa in fiamme dopo l'attacco russo

Mukachevo, 22 ago. (askanews) - I vigili del fuoco di Mukachevo, nell'Ucraina occidentale, hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio divampato durante la notte nella fabbrica di elettronica Flex di proprietà statunitense colpita da un raid aereo russo. Il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina afferma che 54 soccorritori e 15 autopompe sono stati schierati per cercare di spegnere l'incendio. Secondo l'Amministrazione Militare Regionale, nell'attacco sono rimaste ferite 23 persone.