Ucraina, fabbrica di proprietà Usa in fiamme dopo l'attacco russo Mukachevo, 22 ago. (askanews) - I vigili del fuoco di Mukachevo, nell'Ucraina occidentale, hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio divampato durante la notte nella fabbrica di elettronica Flex di proprietà statunitense colpita da un raid aereo russo. Il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina afferma che 54 soccorritori e 15 autopompe sono stati schierati per cercare di spegnere l'incendio. Secondo l'Amministrazione Militare Regionale, nell'attacco sono rimaste ferite 23 persone.