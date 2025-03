Ucraina, Erdogan: sì a tregua aerea e marittima come chiede Zelensky Roma, 7 mar. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto favorevole alla richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di una tregua aerea e marittima nella guerra in Ucraina. "Sosteniamo l'idea di un cessate il fuoco immediato (in Ucraina) e la cessazione degli attacchi in aria e in mare come misura volta a rafforzare la fiducia tra le parti", ha detto Erdogan in un meeting online.