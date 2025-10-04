Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Le due Italie
VideoUcraina, due attacchi russi alla stazione di Shostka
4 ott 2025
  Ucraina, due attacchi russi alla stazione di Shostka

Ucraina, due attacchi russi alla stazione di Shostka

Decine di feriti. Lo scive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha