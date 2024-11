Ucraina, De Meo (DNAT): supporto politico-diplomatico adesione UE Roma, 19 nov. (askanews) - E' necessario un "supporto di tipo politico e diplomatico", oltre che "militare" che "consenta l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. A sostenerlo è Salvatore De Meo, presidente della Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della Nato, in una intervista ad askanews, parlando delle sfide e dei progetti per il suo nuovo incarico. "Per la NATO - sottolinea - l'Ucraina rappresenta la prima priorità: occorre supportare l'Ucraina in diversi modi. Bisogna intensificare i rapporti con il parlamento ucraino: loro hanno sempre partecipato attivamente alle riunioni dell'Assemblea Parlamentare NATO. Deve esserci anche un supporto di tipo politico e diplomatico, oltre che militare, che consenta quel necessario processo riformatore di cui l'Ucraina ha bisogno per il suo ingresso nell'UE". De Meo sottolinea come "anche il Medio Oriente è oggetto di costante attenzione da parte della NATO, dove spesso i conflitti hanno evidenziato il concetto di difesa collegato al potenziamento degli armamenti. Anche qui - dice - la NATO vuole sottolineare, ancora una volta, l'importanza della diplomazia come principale strumento di risoluzione di controversie internazionali".