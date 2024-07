Ucraina, Crosetto: difesa aerea per civili e infrastrutture Washington, 10 lug. (askanews) - "Biden ha voluto ringraziare i Paesi che hanno contribuito alla difesa aerea dell'Ucraina, anche perché dopo quel che è accaduto ieri" con il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev, "si capisce che la difesa aerea serve a difendere i civili, serve a proteggere infrastrutture che non sono militari ma magari ospedaliere o energetiche. L'Italia ha contribuito più di ogni altro Paese in proporzione alle possibilità che aveva, e sono contento che anche l'Alleanza, oltre all'Ucraina, abbia preso atto del nostro impegno". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a Washington.