Ucraina, Costa: "Priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni"

Milano, 19 ago. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha dichiarato in una conferenza stampa a Lisbona che "la priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni" in Ucraina. L'UE ha abbandonato le richieste di un "cessate il fuoco" in Ucraina e chiede invece alla Russia di "fermare le uccisioni", in uno slittamento semantico che mira a catturare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Che lo chiamiamo cessate il fuoco o tregua è secondario", ha affermato Costa che poi ha parto della necessità di un percorso europeo per l'Ucraina.