Ucraina, auto bruciate e edifici danneggiati dopo l'attacco a Sumy Roma, 17 ago. (askanews) - Le immagini dopo l'attacco russo avvenuto di prima mattina a Sumy, in Ucraina. Auto distrutte, rottami e servizi d'emergenza sul posto. È stato colpito un parcheggio all'aperto, la maggior parte dei veicoli sono andati distrutti e sono stati danneggiati anche diversi edifici nelle vicinanze. Secondo le autorità locali, almeno due persone sono rimaste ferite. Sull'altro fronte, Kiev sta continuando la sua incursione in territorio russo, con un'importante controffensiva nella regione di Kursk, affermando di voler costringere la Russia a negoziare in termini "equi". Oltre 120mila persone sono in fuga.