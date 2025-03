Ucraina: attacco russo su Sumy, almeno 65 feriti tra cui 14 bambini Sumy, 24 mar. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme e portare in salvo i feriti dopo i nuovi attacchi russi nella città ucraina di Sumy, nel Nordest dell'Ucraina. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 65 feriti, di cui 14 bambini secondo l'ufficio del procuratore regionale. Negli attacchi, avvenuti mentre funzionari russi e americani discutono a Riad di una possibile tregua tra Kiev e Mosca, sono stati danneggiati appartamenti e un istituto scolastico. A essere colpita è stata un'area residenziale densamente popolata, ha dichiarato il procuratore. In precedenza, si era parlato di un attacco contro un "impianto industriale".