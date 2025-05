Ucraina, attacco russo su Kharkiv: almeno quattro feriti Kharkiv, 6 mag. (askanews) - Nelle immagini fornite dai Servizi d'emergenza ucraini, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi dopo che la Russia ha lanciato un attacco di droni su larga scala a Kharkiv che ha provocato sei incendi e ferito almeno quattro persone, secondo quanto riportato dai soccorritori. Intanto, la Russia ha dichiarato che l'Ucraina ha lanciato un attacco notturno con droni contro Mosca per la seconda notte consecutiva. Tutti e quattro i principali aeroporti della capitale sono rimasti chiusi per diverse ore per garantire la sicurezza, ma sono stati poi riaperti.