Ucraina, attacco russo al mercato di Kherson, "viva per miracolo" Kherson (Ucraina), 1 ott. (askanews) - Sei civili sono morti in un attacco russo su un mercato a Kherson, nel sud dell'Ucraina, nel giorno della giornata nazionale dei "Difensori dell'Ucraina" in memoria dei soldati uccisi nella guerra con la Russia, in corso da oltre due anni e mezzo dopo l'invasione da parte di Mosca. "È successo tutto molto velocemente, non abbiamo capito nulla, abbiamo solo sentito un'esplosione, era buio, c'era polvere e qualcosa mi ha colpito alla testa - racconta la farmacista Anya - Stavo raccogliendo soldi ed ero seduta a questo tavolo. Quella cassaforte mi ha colpito e mi ha salvato allo stesso tempo, perché dall'altra parte della cassaforte c'erano molti buchi" Anche la casa di Gennadiy è stata investita dall'esplosione: "Non mi sono nemmeno accorto di essere caduto a terra. Era tutto nero qui e fuori, avevo paura di uscire, c'era tutto sul pavimento".