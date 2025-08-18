Ucraina, attacco con drone russo a Kharkiv: 5 morti e numerosi feriti Kharkiv, 18 ago. (askanews) - Un attacco russo con droni ha colpito Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, e provocato almeno cinque morti, tra i quali un bambino piccolo, e 17 feriti. Lo ha dichiarato il sindaco, a poche ore dall'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Washington. La città, vicina al confine russo, la seconda più grande del Paese prima dell'invasione russa, era stata bombardata poche ore prima da un missile balistico russo, causando almeno 11 feriti, secondo il sindaco.