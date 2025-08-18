Venerdì 22 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoUcraina, attacco con drone russo a Kharkiv: 5 morti e numerosi feriti
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Ucraina, attacco con drone russo a Kharkiv: 5 morti e numerosi feriti

Ucraina, attacco con drone russo a Kharkiv: 5 morti e numerosi feriti

Kharkiv, 18 ago. (askanews) - Un attacco russo con droni ha colpito Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, e provocato almeno cinque morti, tra i quali un bambino piccolo, e 17 feriti. Lo ha dichiarato il sindaco, a poche ore dall'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Washington. La città, vicina al confine russo, la seconda più grande del Paese prima dell'invasione russa, era stata bombardata poche ore prima da un missile balistico russo, causando almeno 11 feriti, secondo il sindaco.