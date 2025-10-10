Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloSciopero Roma
Acquista il giornale
VideoUcraina, attacchi russi contro Kiev e Zaporizhzhia
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ucraina, attacchi russi contro Kiev e Zaporizhzhia

Ucraina, attacchi russi contro Kiev e Zaporizhzhia