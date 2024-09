Ucraina, almeno 9 morti in doppio attacco all'ospedale di Sumy Roma, 28 set. (askanews) - Almeno nove morti e diversi feriti in un doppio attacco russo contro un ospedale nella regione di Soumy, nel Nord-Est dell'Ucraina, come hanno annunciato le autorità regionali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato in un messaggio sul proprio profilo di X: "La Russia colpisce ospedali, obbiettivi civili, la vita delle persone: solo la forza può costringere la Russia alla pace, la pace attraverso la forza è l'unica via giusta" ha scritto. Nelle immagini, si vedono l'edificio danneggiato e i soccorritori sulla scena.