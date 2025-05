Ucciso in strada a Madrid Andriy Portnov, ex parlamentare ucraino Roma, 21 mag. (askanews) - Un agente di polizia copre il corpo di Andriy Portnov, ex parlamentare ucraino sanzionato dagli Stati Uniti e collaboratore dell'ex presidente ucraino filo-russo Viktor Yanukovych, ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino a Madrid. Secondo quanto riportato da El Mundo, che cita fonti investigative, Portnov è stato raggiunto da cinque colpi, l'ultimo alla testa, all'ingresso della scuola americana dove aveva appena lasciato i figli. Il quotidiano spagnolo ricorda che Portnov, 52 anni, era stato accusato di alto tradimento nel suo Paese. Avvocato ed ex alto funzionario statale ucraino, Portnov è stato membro del parlamento negli anni 2000 prima di diventare vice capo dell'amministrazione presidenziale di Yanukovych, il capo di Stato filorusso fuggito dall'Ucraina in Russia dopo aver represso nel sangue le proteste filoeuropee note come rivoluzione di Maidan nel 2014. Dopo la caduta di Yanukovych, Portnov è fuggito dal Paese e si è stabilito in Russia, poi in Austria, prima di tornare in Ucraina dopo l'elezione di Volodymyr Zelensky a presidente nel 2019. Secondo quanto riportato dai media ucraini, Portnov, grazie alle sue conoscenze ai massimi livelli del potere, è riuscito a fuggire dall'Ucraina nel giugno 2022, dopo l'inizio dell'invasione russa, nonostante il divieto imposto agli uomini di età compresa tra 18 e 60 anni di lasciare il Paese, salvo alcune eccezioni. Negli ultimi anni, era stato oggetto di numerose indagini. Nel 2018, il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha aperto un'indagine contro di lui per sospetto di alto tradimento, sostenendo che Portnov fosse coinvolto nell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Russia. Il procedimento penale è stato chiuso nel 2019.