Tv, I Viaggi del Cuore sulle orme di Santa Brigida in Irlanda Roma, 13 dic. - La nuova puntata de "I Viaggi del Cuore" con don Davide Banzato, in onda sabato 14 dicembre alle 9:30 su Canale 5, porterà nuovamente gli spettatori in Irlanda, un territorio straordinario dove natura, fede e cultura si intrecciano. Dopo aver approfondito la storia e i luoghi di san Patrizio, il nuovo viaggio realizzato in collaborazione con Turismo Iralndese sarà dedicato alla figura di Santa Brigida, una delle sante più amate d'Irlanda, conosciuta come la "Maria dei gaelici". Il percorso inizierà a Kildare, città simbolo della spiritualità di Santa Brigida, dove si visiteranno la Chiesa parrocchiale e la Cattedrale anglicana dedicate a Santa Brigida e il pozzo sacro, luoghi legati alla devozione alla santa. Proseguiremo verso l'Abbazia di Mellifont, fondata nel XII secolo, un importante centro monastico che incarna la diffusione del monachesimo cistercense in Irlanda e scopriremo il sito archeologico di Newgrange, un monumento preistorico risalente al 3200 a.C., noto per il suo allineamento con il solstizio d'inverno, che testimonia le radici spirituali dell'Irlanda. Andremo anche nella suggestiva valle di Glendalough, nella contea di Wicklow, dove si trova uno dei più importanti siti monastici medievali, fondato da San Kevin. Tra i paesaggi mozzafiato del Connemara, visiteremo l'Abbazia di Kylemore, un gioiello architettonico immerso nella natura, e ci immergeremo nella vita vibrante di Galway, dove la musica tradizionale e la fede popolare si incontrano. Attraverso la storia di Santa Brigida e dei luoghi sacri d'Irlanda, Don Davide Banzato accompagnerà gli spettatori in un racconto che celebra la bellezza di una fede radicata nella cultura e nella vita quotidiana di questo straordinario paese. Anche in questo viaggio ci saranno la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul mondo. I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 45 minuti si propone di raggiungere tutti, credenti e non, grazie a un taglio culturale e a immagini di altissima qualità. Gode del Patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.