"Tutti via da Gaza appena potranno", Trump fa pressing su Paesi vicini Washington, 11 feb. (askanews) - Parlando con i giornalisti dopo avere firmato i decreti sui dazi su alluminio e acciaio, Donald Trump è tornato sulla guerra a Gaza, affermando che tutti i palestinesi "lasceranno" la Striscia "quando avranno un'alternativa migliore", descrivendo la situazione lì come "un vero inferno" e facendo pressione sui Paesi vicini affinché accolgano i palestinesi. "Penso che se li prenderanno (la Giordania accoglierà gli abitanti di Gaza, ndr), penso li prenderanno e penso che anche altri paesi prenderanno, hanno un buon cuore, penso che se li prenderanno". "Se ne andranno tutti quando avranno un posto che rappresenta un'alternativa migliore, quando avranno un bel posto sicuro, se ne andranno tutti. È un buco e un inferno in questo momento. Penso solo che sia ora di liberare tutti. Non saranno vivi ora, dopo quello che ho visto negli ultimi due giorni, non saranno vivi a lungo. Sabato a mezzanotte e dopo quell'ora, sarà una partita diversa".