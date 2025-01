Tutti da Trump: fra il pubblico Meloni, i big tech, gli ex presidenti... Washington, 20 gen. (askanews) - Giorgia Meloni accanto al presidente argentino Javier Milei, gli ex presidenti Obama, Bush, Clinton; il padrone di TikTok e stretto alleato di Trum, Elon Musk; Melania Trump che arriva con il suo enorme cappello; i figli di Trump Barron e Eric; sono fra i volti più riconoscibili della folla che si è pressata al giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti.