Tutte le novità della prossima stagione al TAM Teatro Arcimboldi Milano, 9 set. (askanews) - Si è tenuta, lunedì 9 settembre, la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione teatrale del TAM Teatro Arcimboldi Milano alla presenza di Marzia Ginocchio direttore generale di TAM e Gianmario Longoni (direttore artistico di TAM) e Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano). Immaginate un luogo dove le emozioni si amplificano e la fantasia non conosce limiti. Dove, ogni volta che si alza il sipario, si apre un mondo di sensazioni nuove e sorprendenti. Un luogo dove la creatività prende vita in mille forme diverse, dando spazio a spettacoli ed eventi che lasceranno il pubblico senza parole. Vogliamo aumentare le nostre prospettive, accrescere la nostra sensibilità verso gli spettatori e moltiplicare le occasioni di incontro con l'Arte, in tutte le sue forme. Il Teatro Arcimboldi è pronto a superare i confini tradizionali, introducendo nuove collaborazioni, allargando la varietà degli spettacoli e investendo in progetti innovativi che lo rendano al passo con le grandi realtà internazionali. Con questi presupposti il palcoscenico del nostro teatro si prepara ad inaugurare una nuova e vibrante stagione, invitandovi a un viaggio entusiasmante attraverso la cultura e la creatività. Un'avventura che incanterà nuovamente il pubblico, dove ogni espressione artistica trova il proprio spazio: dalle piccole provocazioni alle grandi produzioni internazionali. Qui, le emozioni toccano nuove vette, coinvolgendo e sorprendendo in modi sempre nuovi. Siamo pronti ad annunciare una stagione incontenibile. Perché il potere dell'immaginazione è il massimo potere creativo. Il solo che permette di andare oltre il limite.