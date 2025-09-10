Mercoledì 10 Settembre 2025
10 set 2025
Tusk: per la prima volta un drone russo abbattuto sul territorio Nato

Milano, 10 set. (askanews) - In una riunione di gabinetto d'emergenza in seguito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi, il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che questa è "la prima volta che droni russi vengono abbattuti sul territorio di un paese membro della Nato". Tusk ha aggiunto che non sono state segnalate vittime nell'incursione notturna, avvenuta mentre la Russia scatenava una raffica di attacchi in tutta l'Ucraina, inclusa la città occidentale di Leopoli, a circa 80 chilometri dal confine polacco.