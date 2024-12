Tusk: l'Ucraina non deve cedere alla Russia nei negoziati Milano, 17 dic. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato a Leopoli, in Ucraina, che il Paese "non ha motivo di cedere a Mosca" nel caso in cui vengano avviati negoziati di pace nel Paese, che è stato attaccato da Mosca. "L'Ucraina non ha motivo di cedere. L'Ucraina è vittima di un assalto. È Mosca che deve riconsiderare (le sue azioni)", ha sottolineato Tusk dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.