Turismo, Santanchè: Governi sostengano il cambiamento Firenze, 14 nov. (askanews) - "Si sta proprio parlando di come poter arrivare non dico ad una soluzione, perché sono processi abbastanza lunghi, bisogna cambiare anche culturalmente, cambiare la narrazione delle varie nazioni, ma ci stiamo lavorando". Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, a margine dei lavori del G7 del settore in corso a Firenze, a Palazzo Vecchio. "Noi siamo pronti a fare la nostra parte, per sostenere questo cambiamento, ma ci vogliono i Governi, ci vogliono le risorse. Il tema della sostenibilità, dell'intelligenza artificiale, dell'inclusione, sono tutte questioni che non devono rimanere titoli ma devono poter atterrare, e per farlo c'è bisogno dei Governi", aggiunge Santanchè.