Turismo, Santanchè farà la via Francigena e invita Giani Firenze, 9 nov. (askanews) - Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sabato prossimo percorrerà due tappe della via Francigena, da Firenze a Lucca, per 60 chilometri, ed un'altra, a dicembre, da Roma al Vaticano per promuovere il turismo dei cammini. E, a margine del Forum Internazionale del Turismo conclusosi a Firenze, ha invitato ad unirsi nella tappa romana il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha accolto l'invito con un "mi stai tentando, bellissimo". "Finirò venerdì a Firenze il G7 del Turismo e sabato mattina, parto a piedi, farò due tappe della via Francigena, perché dobbiamo promuoverla. Farò 60 chilometri fino a Lucca. Noi -ha spiegato Santanchè - non abbiamo niente da invidiare rispetto ad altri cammini come Compostela dove interi territori vivono di quella attrattività. Noi abbiamo la via Francigena che passa tutta l'Italia, che è stupenda, ma non mancano gli ostelli, ho messo le risorse per la cartellonista, mancano i bagni, mentre intere comunità dovrebbero vivere di questi cammini. L'ho già fatta l'anno scorso, ripercorrerò due tappe, arriverò a Roma il 12 dicembre, farò un altro pezzo di via Francigena che mi porterà direttamente in Vaticano. Insomma, camminare fa bene al fisico, alla salute, ed è anche una sorta di welfare. Fa bene al turismo perché abbiamo dei cammini stupendi, sono contenta che il presidente Giani la pensi come me, lavoreremo insieme perché dobbiamo raccontarla di più, svilupparla di più e far appassionare le persone al cammino. Quando si è da soli e si cammina si ragiona meglio e si trovano le giuste soluzioni. Vieni con me presidente, che facciamo un bel pezzo di Francigena insieme". "Mi stai tentando fortemente", le ha risposto Giani. E lei: "Ti chiamo per il pezzo da Roma e arriviamo insieme in Vaticano a dicembre". "Bellissimo", ha insistito il presidente.