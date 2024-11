Turismo, Manzi (PD): importante è allargamento offerta Roma, 20 nov. (askanews) - "La cosa più importante è la destagionalizzazione e l'allargamento dell'offerta oltre i siti più conosciuti. Ci sono i grandi musei ma anche un patrimonio culturale disseminato sul territorio. Serve dunque strategia, collegamenti e strutture. Overtourism? Il tema di grandi città affollate esiste e questo porta disagio, stress per le comunità coinvolte. La massificazione può essere evitata, coinvolgendo le amministrazioni locali, offrendo un sistema culturale diffuso e valorizzando l'esperienza turistica. Ci sono anche esempi importanti di valorizzazione dei beni culturali anche da parte di soggetti privati, penso ad esempio all'Associazione Dimore Storiche o al Fai". Lo ha detto la Deputata Irene Manzi, Capogruppo PD in Commissione Cultura, a Largo Chigi, format di The Watcher Post.