Turismo lento, l'Irlanda destinazione per viaggiatori senza fretta Milano, 12 giu. (askanews) - L'Irlanda è una destinazione sempre più apprezzata da chi vuole praticare un turismo lento, tendenza di viaggio in crescita su scala globale, che privilegia esperienze più profonde e intense rispetto agli itinerari frenetici. Il fascino dell'isola si svela nei dettagli, attraverso alcune delle sue caratteristiche principali, che si sposano con l'attitudine a viaggi senza frenesia. Dalle albe delicatamente nebbiose nel Burren ai lunghi pomeriggi di sole lungo la Wild Atlantic Way, l'Irlanda si mostra intensamente a chi rallenta. Che si tratti di incontrare artigiani locali, fare foraging lungo la costa o fermarsi ad ascoltare una storia in un pub e soggiornare in fattorie a conduzione familiare, il fascino dell'isola si trova non nella fretta. I percorsi panoramici irlandesi, come la Causeway Coastal Route o l'anello di Kerry, svelano continuamente storie o calette nascoste: le fattorie, i mercati contadini e la cucina stagionale offrono assaggi della vera cultura irlandese; le esperienze come il taglio della torba o le serate di musica tradizionale e di narrazione orale permettono di immergersi in una dimensione magica e viva. Inoltre eco-ritiri, locande di charme e B&B immersi nella natura invitano a fermarsi e vivere come un abitante del posto. Il turismo lento invita i viaggiatori a entrare in connessione profonda con i luoghi, privilegiando percorsi che tocchino una o poche località, rispetto a itinerari mordi e fuggi dove tutto si confonde: questa modalità di scoperta, oltre a far star bene chi la sceglie, sostiene l'economia locale e definisce un viaggio responsabile, consapevole e con un impatto minimo sull'ambiente. Non conta più "spuntare caselle", ma esserci davvero: un approccio che l'Irlanda rivendica di incarnare da sempre, anche da prima che venisse definito in chiave turistica. Con l'obiettivo di permettere alle persone di connettersi realmente con i luoghi e trovare non solo spazio per respirare, ma anche la sensazione di sentirsi a casa.