Turismo delle Radici, a novembre terza edizione Roots-IN a Matera Rimini, 15 ott. (askanews) - "Il 2024 è l'anno delle Radici italiane del mondo, un bel progetto del ministero degli Affari Esteri. Noi della Basilicata abbiamo creato già da un po' di tempo la Borsa internazionale del turismo delle origini: l'abbiamo chiamata "Roots-IN" e si tiene a Matera. Quest'anno la terza edizione sarà il 18-19 novembre ed è l'unico evento nazionale in cui tutta l'offerta d'Italia dedicata al Turismo delle radici incontra i buyer che vengono da tutto il mondo". Lo ha affermato, a margine del Ttg che si è tenuto a Rimin, Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata. "Abbiamo l'Enit come nostro partner - spiega Nicoletti - e grazie alle sedi estere dell'Enit riusciamo ad intercettare e a portare qui una novantina di buyer dedicati al Turismo delle radici che vengono da tutti i continenti: dall'Australia dal Sud America, dal Nord America all'Europa . Quest'anno il tema è il made in Italy, quindi Turismo delle radici e Made in Italy: una due giorni in cui gli operatori che vogliono possono iscriversi e venire a trovarci. Oltre agli stand, gli allestimenti, i workshop di incontro con i buyer ci sono due giorni di laboratori, la cassetta degli attrezzi per chi vuole lavorare in questo segmento molto promettente e in crescita".