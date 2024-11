Turismo, De Falco (GetYourGuide): più digitalizzazione settore Roma, 20 nov. (askanews) - "La nostra app è strategica per la gestione dei flussi turistici, perché abbiamo volumi di influenza molto importanti, basti pensare che collaboriamo con oltre 20mila tour operator in tutto il mondo, che offrono oltre 200mila esperienze di viaggio. Dialoghiamo molto con le amministrazioni locali e con le istituzioni museali anche per diversificare l'offerta turistica e indirizzare i flussi in zone alternative. Nel 2021 lo abbiamo fatto a Firenze, promuovendo attività al di fuori dal centro storico, e abbiamo avuto molto seguito. E abbiamo organizzato delle campagne di marketing molto incisive per promuovere i siti meno conosciuti", lo ha detto questa mattina Francesca De Falco, country manager di GetYourGuide Italy, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Alle piattaforme turistiche - ha concluso - serve sostegno per imprimere una svolta alla digitalizzazione dell'offerta, in modo da permettere all'utente di acquistare online in modo sicuro e veloce e con largo anticipo rispetto al viaggio. E poi tanta promozione internazionale: ci sono tanti piccoli tour operator, già presenti su GetYourGuide, che hanno bisogno di essere aiutati a raggiungere una platea internazionale".