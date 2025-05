Turchia, l'incontro ad Ankara fra Erdogan e Zelensky Ankara, 15 mag. (askanews) - L'incontro ad Ankara fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per discutere le prossime tappe dei previsti colloqui di pace con la Russia. Il faccia a faccia avviene nel giorno in cui a Istanbul si incontrano per la prima volta dopo tre anni le delegazioni russa e ucraina, colloqui iniziati con uno scambio di insulti fra Zelensky che aveva chiesto di incontrare di persona Putin e ha attaccato il basso profilo della delegazione russa, insultato di rimando dal ministro degli Esteri Lavrov.