"Tumori, cosa ci dicono gli ultimi dati"

In evidenza
Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone
La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...Guarda il video
Eva Negri, epidemiologa dell'Università di Bologna: "Per l'Italia i tassi di mortalità nel complesso stanno diminuendo. Il caso del cancro al pancreas"
In evidenza
La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...Guarda il video