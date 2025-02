Tumore ovaio, Dorigo: test genetici per ereditarietà familiare Roma, 10 feb. (askanews) - "Ogni due minuti una donna si ammala di tumore dell'ovaio, la campagna di sensibilizzazione di Astrazeneca è stata lanciata via web ma si è arricchita di diversi podcast. Serve ribadire che i test genetici predittivi sono importanti per capire se ci sia una predisposizione all'interno della famiglia". Lo ha detto Alessandra Dorigo, Head of Oncology di Astrazeneca Italia.