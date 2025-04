"Tu me piaci", la comicità romana nel nuovo videoclip di Piotta Roma, 11 apr. (askanews) - Dopo aver trasformato in musica tutti i personaggi dell'ultima stagione di Suburra, Piotta torna a prestare la sua musica e le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con "La Scuola Romana (delle risate)" di Marco Spagnoli, il nuovo film documentario dedicato alle storie della commedia e della comicità romana, dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile. La colonna sonora originale dal titolo "La Scuola Romana" pubblicata su tutte le piattaforme digitali venerdì 4 aprile, è stata prodotta e scritta da Piotta con il compositore e polistrumentista Francesco Santalucia. Il disco vuole accompagnare con rime e suoni il racconto umano e artistico dei personaggi storici dell'umorismo romano di ieri e di oggi. Nove Tracce scritte o selezionate appositamente per il film, si susseguono tra i racconti di 16 tra attori e registi simbolo del cinema romano. Dalla focustrack "Tu me piaci" che accompagna la voce del narratore protagonista del film Carlo Verdone, alle musiche che attraversano le tante interviste inedite, gli sketch iconici e le immagini di repertorio dei classici dell'umorismo romano. Una fisarmonica dalle sonorità d'altri tempi si mescola al rap di Piotta, così come le percussioni alle corde pizzicate di una suggestiva chitarra classica. "Alla Ricerca del sé" con il suo mix di pianoforte ed elettronica continua questo percorso tra un racconto di Zerocalcare e una battuta di Corrado Guzzanti Serena Dandini. Piotta ha poi incluso nel disco in uscita per l'etichetta per La Grande Onda, tre brani dalla sua discografia. Il re-edit di "Me ne andavo da quella Roma" di Remo Remotti realizzato tra gli altri con Carl Brave, Alessandro Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri e Luca Barbarossa. La struggente "Lode a Dio", dal suo ultimo lavoro "'Nanotte infame", e la coinvolgente "Il primo sogno" feat. Orchestraccia estratto dall'album "Interno 7" del 2018. L'ironia di Lillo, quella di Claudia Gerini e Virginia Raffaele, il sarcasmo di Marco Giallini e gli aneddoti di Enrico Vanzina scorrono tra le immagini di una Roma contemporanea e rari documenti video tra Fellini, Anna Magnani, Monica Vitti e Alberto Sordi. Qui il tappeto sonoro realizzato da Piotta fa da chiaroscuro ai protagonisti del film, sottolineando tutta l'emotività che attraversa la narrazione. Gli accenti e le cadenze del dialetto romano si sposano in modo naturale con gli sketch memorabili messi in scena dai protagonisti, creando un legame senza tempo tra musica e immagini. Nella colonna sonora sono incluse anche i temi strumentali "Villa Ada Theme (Professore)" con le percussioni del partenopeo Ciccio Merolla, e poi la titletrack "La Scuola Romana", "Tufello Theme" e "Fellini Theme" con il pianoforte di Francesco Santalucia. Piotta sarà impegnato con la sua band nel tour estivo, queste le prime date del calendario in aggiornamento: 1 maggio Salerno (Teatro Augusteo - 1MayDay Festival 20), il 17 maggio Sant'Agata Bolognese (BO) al Teatro Bibiena (Festamobile), il 23 maggio Roma (Città dell'Altra Economia - ARF Festival); il 27 giugno Borutta (SS) Comitato San Pietro di Sorres; il 28 giugno Genova ai Giardini Luzzati per ARF Festival; il 2 luglio Rifredi (FI) Stella Rossa Festival; l'11 luglio Canale Monterano (RM) per Monterano d'Autore, il 12 luglio Crispina Lorenzana (PI) per MelaSono Music Fest, il 9 agosto Campitello Matese (CB) per Matese Volks Camp, l'11 agosto Caulonia (RC) per Hi-Qu Music Festival dell'Alta Qualità Culturale, il 13 agosto a Norma (LT) per Rassegna Un'Estate Controvento e 15 agosto Verzino (KR) per Amore & Rabbia Festival.