Ttg, Sadegholvaad: Israele è amico che sta sbagliando su Gaza

8 ott 2025
Rimini, 8 ott. (askanews) - "Israele è un amico che noi riteniamo sta sbagliando e quando un amico sbaglia devi avere il coraggio di dirglielo". Lo ha detto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sulla controversa esclusione dello stand israeliano dal Ttg, auspicando che "dalla prossima edizione lo stand Israele e quello della Palestina possano essere sotto lo stesso padiglione come fino a un anno fa". "La scelta di scrivere al presidente della fiera evidenziando quella che io insieme al presidente della Regione abbiamo ritenuto una presenza inopportuna, è legata purtroppo alle drammatiche vicende che sono in corso ancora oggi, ancora in questo momento, principalmente nella striscia di Gaza", ha spiegato Sadegholvaad. "Abbiamo detto che Israele è un amico. Israele non è un nemico. Non abbiamo bisogno di nemici. Ce ne sono già troppi in giro per il mondo. Israele è un amico che noi riteniamo sta sbagliando e quando un amico sbaglia devi avere il coraggio di dirglielo, prima di sussurrarlo, guardandolo negli occhi e poi se necessario anche urlandoglielo". Il sindaco ha precisato che "non è presente neppure lo stand della Palestina che storicamente faceva parte dell'offerta del Ttg". E ha concluso: "Vogliamo dare un piccolo contributo, un piccolo segnale affinché possa finalmente prevalere la pace in quella terra martoriata".