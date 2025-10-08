Ttg, Peraboni (Ieg): rappresentiamo forte cambiamento turismo Rimini, 8 ott. (askanews) - Il Ttg rappresenta "i cambiamenti del turismo" con uno "strabismo tra quel gruppo di viaggiatori che raggiunge una meta solo per farsi un selfie e caricarlo sui social e quelli che invece scelgono destinazioni dove poter staccare e vivere un periodo più reale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, a margine del convegno inaugurale del Ttg Traver Experience a Rimini. "Noi qua abbiamo la più grande offerta del turismo italiano che vendiamo al mondo, ma abbiamo anche il mondo che si presenta ai tour operator, agenzie di viaggio, agli operatori in generale italiani", ha spiegato Peraboni. "L'auspicio è che dopo questi tre giorni gli operatori del settore siano in grado di offrire nuove esperienze, nuovi temi di viaggio agli operatori e soprattutto poi ai consumatori viaggiatori finali". Sul tema dell'edizione, l'ad di Ieg ha sottolineato come siano in corso "grandi cambiamenti; anche il titolo che abbiamo dato a questa edizione, 'Awake', cioè consapevolezza, risveglio, è dovuta al fatto che si è innestato un forte cambiamento in questo settore. Basti pensare all'apparente strabismo tra quel gruppo di viaggiatori che raggiunge una meta solo per farsi un selfie e caricarlo sui social e quelli che invece scelgono destinazioni dove poter staccare e vivere un periodo più reale e meno digitale".